Avellino, si rinnova l'iniziativa: tornano gli addobbi di "The power of pink" Domani pomeriggio verranno installati gli alberi di Natale, simbolo della prevenzione

di Paola Iandolo

Abeti e palline colorate arrivano anche quest’anno nella piazza centrale interna dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Saranno infatti installati e addobbati, domani pomeriggio, giovedì 5 dicembre, con inizio alle ore 16, gli alberi di Natale simbolo della prevenzione che, come di consuetudine, le volontarie di “The power of pink” hanno voluto sistemare alla Città ospedaliera.

L’iniziativa, che mira a diffondere un messaggio di solidarietà e speranza, sarà accompagnata dalle note musicali de “I sognatori”, la band composta da ragazzi diversamente abili del Centro Aprea di Atripalda. Le palline con le quali saranno allestiti gli abeti sono stati realizzati, quest’anno, dagli studenti di numerose scuole cittadine e della provincia. All’evento parteciperanno anche il Direttore generale dell’Azienda, Renato Pizzuti, e Carlo Iannace, Direttore della Breast Unit e promotore dell’iniziativa.