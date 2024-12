Autostazione, la denuncia dei pendolari: niente scale mobili da mesi, perché? Disagi per i viaggiatori che lamentano il disservizio. Giriamo la segnalazione ai vertici dell'Air

All'autostazione di Avellino non funzionano le scale mobili. La denuncia arriva dai pendolari che quotidianamente frequentano il terminal del capoluogo che rappresenta il fiore all'occhiello del sistema del trasporto pubblico locale in Campania. "Non funziona la scala mobile e non funzionano i display agli stalli, non sarebbe un problema se non fosse che la situazione è così da mesi", ci riferiscono i viaggiatori. Giriamo la segnalazione ai vertici dell'Air che sappiamo sempre attenti ad affrontare (e si spera stavolta a risolvere) le problematiche che riguardano i pendolari irpini.