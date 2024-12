Emergenza idrica: scende in campo con determinazione la Puglia Al dibattito pubblico a Foggia anche il comitato Uniamoci per l'acqua di Grottaminarda

Fughe e declino demografico. La provincia di Foggia da oggi al 2070. Il comitato Uniamoci per l'acqua di Grottaminarda, al momento l'unica associazione attiva sul territorio in lotta contro un'emergenza che sta mettendo in ginocchio intere comunità, con conseguenze che rischiano di peggiorare di giorno in giorno fino a diventare drammatiche, parteciperà attivamente al dibattito pubblico in programma a Foggia venerdì 13 dicembre alle 17.00 a palazzo Dogana.

Presenti fra gli altri il governatore della regione Puglia Michele Emiliano, Maria Aida Episcopo sindaca di Foggia e Lorenzo Lo Muzio rettore Unifg con i contributi di Barbara Cafarellim Nicola Di Bari, Gerardo Gallo, Piero Paciello, Antonio Salandra e Dubravka Suica.

Tra gli interventi programmati quello di Virgilio Caivano Portavoce del coordinamento nazionale dei piccoli comuni italiani, reduce dall'ultimo incontro tenutosi in Irpinia a Grottaminarda che afferma:

"Quando autorevoli docenti universitari come Sabino Aquino e Donato di Gaetano dai curricula lunghi chilometri mi chiamano per esprimermi sostegno, stima e condivisione per la mia azione come piccoli Comuni mi sento ancora più motivato.

Con i comitati civici del Sud, coordinati dal comitato Uniti per l’acqua di Grottaminarda l’intesa è perfetta. I saperi, le buone pratiche sociali al centro di uno scontro durissimo contro una visione del bene comune cloroformizzato e reso funzionale a logiche economiche che offendono la dignità umana.

Due visioni opposte che si confrontano - conclude Caivano - il mezzogiorno è chiamato ad una scelta radicale. Ad una chiara assunzione di responsabilità, pena l’irrilevanza ed il triste destino dell’estinzione.

Il 13 dicembre a Foggia parlerò di questi temi".