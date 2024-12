Santa Barbara: le celebrazioni dei Marinai ad Avellino "I principi e i valori, non solo dell'Associazione, ma di tutte le forze dell'ordine"

Il gruppo di Avellino dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ha celebrato Santa Barbara con un corteo che da Piazza della Libertà ha raggiunto il monumento “Nati sui Monti caduti sul mare” in Piazza Kennedy. La partecipazione, da fuori Avellino, delle autorità civili, militari e religiose (in mattinata anche la messa alla Cripta del Duomo di Avellino officiata dal Cappellano Militare, Don Cosimo Monopoli). Grande soddisfazione per il gruppo irpino. "Ogni anno rispettiamo questa tradizione con la speranza delle future generazioni proseguano in particolar modo con il ricordo al monumento dei caduti. - ha spiegato Giuseppe Bocchino, presidente del gruppo di Avellino dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - In tanti forse non lo sanno, ma sono tanti gli irpini morti eroicamente". "Ricordiamo non solo la figura di Santa Barbara, ma cerchiamo con le nostre manifestazioni i principi e i valori, non solo dell'Associazione, ma di tutte le forze dell'ordine che con sacrificio continuano a dare un contributo per tenere in pace il Paese e il mondo intero": ha aggiunto Salvatore Mirabile del direttivo provinciale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Il Comune, con il sindaco Laura Nargi, e la Provincia erano presenti alla celebrazione per un legame tra la tradizione e le nuove generazioni: "È importante tramandare il ricordo di quello che è stato e la tradizione di un evento del genere ai giovani che oggi rappresentano il futuro della comunità e la Provincia è qui anche per questo", ha affermato il consigliere della Provincia di Avellino, Antonello Cerrato.