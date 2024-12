Avellino oltre lo sport, al Palazzetto "Nessuno Escluso" In programma sabato 14 dicembre, dalle 10, al Palazzetto dello Sport “Giacomo del Mauro”

Si avvicina l’appuntamento con la settima edizione di “Nessuno Escluso. Avellino Oltre lo Sport”, evento – patrocinato dal Comune di Avellino - organizzato dal Coni e dalle associazioni Alice e Euthalia in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. La manifestazione è in programma sabato 14 dicembre, dalle 10, al Palazzetto dello Sport “Giacomo del Mauro” del capoluogo irpino e rappresenta un momento di forte integrazione.

Sul parquet del Palasport, associazioni di diversamente abili impegnate nelle più svariate discipline sportive, come il badminton, il volley sitting, il baskin. Si creerà un’osmosi perfetta con gli altri sport, come il basket, ad esempio. Previste anche esibizioni di danza, canto, teatro. Non mancheranno le testimonianze di resilienza, per dare forza e coraggio a tutti.

Saranno ad Avellino sabato 14 dicembre Francesca Pascale, presidente dell’associazione “I colori della Libertà”, ed Angela Procida, nuotatrice e paraciclista italiana. Un grande esempio da seguire: nel 2005, all'età di cinque anni, Angela è vittima di un incidente stradale in cui perde il padre ed una delle sorelle, oltre a riportare una lesione midollare che le fa perdere l'uso delle gambe. A partire dal 2014 si avvicina al nuoto paralimpico: fa il suo debutto a livello internazionale cinque anni dopo, ai mondiali di Londra, dove conquista un argento ed un bronzo, rispettivamente nei 50 e nei 100 metri dorso. Alle Paralimpiadi di Parigi, conquista il terzo gradino del podio nei 100 metri dorso. La manifestazione sarà impreziosita dalla professionalità e dalla brillantezza di Stella Liberale, nota influcer campana, che condurrà la giornata.