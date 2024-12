Scuola, Fortini al "Family Room": "Niente tagli, ci spettano 25 autonomie" "Hai commesso un errore, chiunque può commetterlo, però devi correggerlo"

Inaugurazione ad Atripalda per la "Family Room", progetto del Consorzio dei Servizi Sociali ambito A5 in collaborazione con la Meridiana Onlus. Tema natalizio per un percorso innovativo con nuove tecnologie rivolto a famiglie e minori in una struttura, prima del genere in Campania. All'evento ha partecipato l'assessore regionale con delega alla Scuola e alle Politiche Sociali e Giovanili, Lucia Fortini. Nelle scorse ore il ricorso, formulato dalla Regione, accolto dal TAR sul numero di autonomie scolastiche. "Il Tribunale ci ha dato ragione. - ha spiegato - Il Ministero deve correggere il dato. Questo significa che quest'anno avremo meno tagli da fare. Per le province di Avellino, Benevento e Salerno avevo già detto che non avrei toccato niente. Già l'anno scorso sono state massacrate. Quest'anno non possiamo consentire ulteriori tagli".

Evoluzione del caso con possibile passaggio dinanzi al Consiglio di Stato, ma Fortini si dice fiduciosa: "Quest'anno 28 dimensionamenti sarebbe stati una tragedia perché venivano da 107 dello scorso anno. - ha aggiunto Fortini - Mi auguro che non impugnino il decreto perché hai commesso un errore, chiunque può commetterlo, però devi correggerlo. Ci spettano 25 autonomie in più. Che ce le diano".

Attività del consorzio A5 sposata in pieno dall'assessore con famiglie e minori al centro dei progetti: "Un bambino può essere accolto da una istituzione, ma torna a casa. È chiaro che bisogna prendere in carico tutta la famiglia".