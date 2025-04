Le risorse idriche dell'Irpinia, ricchezza da governare: focus a Grottaminarda Confronto tra istituzioni ed esperti

Venerdì 11 aprile, nell'aula magna dell'istituto "San Tommaso d'Aquino", plesso di via Perazzo, incontro sul delicato tema dell'acqua, "Le risorse idriche dell'Irpinia: una ricchezza da governare", con il patrocinio dell'Istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino", del comune di Grottaminarda, dell'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" e del "Coordinamento nazionale piccoli comuni italiani".

Si comincia alle ore 9,30 con la proiezione del film "Il bacio azzurro" di Pino Tordiglione, poi la tavola rotonda che sarà aperta dai saluti di Maria Antonietta Rizzo, dirigente scolastico dell'Istituto "San Tommaso d'Aquino" e dalla relazione di Sabino Aquino, docente geologia applicata Università telematica Pegaso.

Interverranno: Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Pasquale Luca Nacca, associazione Insieme per Avellino e l'Irpinia, Fiorella Pagliuca, provveditore agli studi di Avellino, Enrico Tordiglione, regista,

Virgilio Caivano, portavoce coordinamento piccoli comuni italiani.

"Estendiamo l'invito a questo dibattito a tutti i sindaci del comprensorio - afferma il primo cittadino di Grottaminarda Marcantonio Spera - per una ripartenza collettiva dal basso, per fare rete e continuare, senza sosta, un'azione corale su provincia, regione, governo, Europa, forte e determinata per affrontare il "problema dei problemi"che affligge le nostre comunità".