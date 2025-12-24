Avellino: ecco date e orari delle gare fino al ventinovesimo turno

La Lega B ha ufficializzato il calendario fino al 29esimo turno. Stabiliti i giorni e gli orari dei match con l'Avellino che ripartirà nel 2026 con la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato 10 gennaio alle 15. Il nuovo anno solare si aprirà con due gare consecutive al "Partenio-Lombardi": prima la Samp, poi la Carrarese, stesso giorno e stesso orario (sabato 17 alle 15). Il derby Avellino-Juve Stabia è in programma sabato 28 febbraio alle 19.30.
Il calendario dei lupi fino al 29° turno
18) Bari-Avellino: sabato 27 dicembre ore 19.30
19) Avellino-Sampdoria: sabato 10 gennaio ore 15
20) Avellino-Carrarese: sabato 17 gennaio ore 15
21) Spezia-Avellino: sabato 24 gennaio ore 19.30
22) Avellino-Cesena: sabato 31 gennaio ore 15
23) Monza-Avellino: domenica 8 febbraio ore 15
24) Avellino-Frosinone: mercoledì 11 febbraio ore 20
25) Avellino-Pescara: domenica 15 febbraio ore 19.30
26) Reggiana-Avellino: domenica 22 febbraio ore 17.15
27) Avellino-Juve Stabia: sabato 28 febbraio ore 19.30
28) Venezia-Avellino: martedì 3 marzo ore 20
29) Avellino-Padova: sabato 7 marzo ore 15