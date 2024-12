Emergenza idrica in Irpinia: lunedì a Napoli il piano della Regione Appello all'unità da parte dell'amministratore unico dell'alto calore Antonello Lenzi

Emergenza idrica in Irpinia, appello all'unità da parte dell'amministratore unico dell'alto calore Antonello Lenzi, intervenuto a Nusco all'incontro che ha visto la partecipazione di sindaci, parlamentari irpini e dei vari comitati.

"Lunedì - ha affermato Lenzi - sarà presentato a Napoli il piano contro l'emergenza contente misure e azioni mirate per arginare le tantissime falle censite dai tecnici. Ma mai come in questo momento serve la massima unità".

Servono i fondi per affrontare questa fase delicatissima. E su questo aspetto sino arrivate rassicurazioni da parte di Maurizio Petracca. Per i sindaci: occorre investire sulla modernizzazione degli impianti e sulla manutenzione. Bisogna evitare gli sprechi.

Il comitato 'Voci di Nusco' ha sottolineato il grave fallimento culturale della provincia. Manuela Della Vecchia ha evidenziato la necessità di agire subito, denunciando l'inutilità di piani basati solo su promesse. I comitati, ha affermato, nascono proprio perché le istituzioni non riescono a gestire efficacemente situazioni critiche come questa, scaricando i problemi sui cittadini.



Il Comitato 'Voci di Nusco' ha ribadito l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali e della necessità di una comunicazione trasparente e costante.