Avellino: inaugurata la nuova sede della centrale operativa del 118 Presso il Centro Australia di Avellino con ampi spazi e attrezzature ultra moderne

Inaugurata questa mattina alla presenza del Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, del direttore Sanitario dell’Asl, Maria Concetta Conte, del Direttore Amministrativo dell’Asl, Franco Romano, del Direttore dell’UOC Emergenza territoriale e COT, Rosaria Bruno, con la benedizione del Sacerdote Pasquale Iannuzzo, Vicario del Vescovo, la nuova sede del 118, presso il Centro Australia di Avellino.

La Centrale Operativa Territoriale 118 dell’ASL di Avellino, che gestisce le chiamate di soccorso in arrivo da tutto il territorio della provincia di Avellino ha ampi spazi e attrezzature ultra moderne.

"Il nostro obiettivo era quello di effettuare questo trasferimento per liberare i locali destinati all’Azienda Moscati – ha dichiarato Ferrante - Non è stato semplice perché sono stati necessari diversi passaggi e le date stabilite sono state a volte ricalibrate. Abbiamo dovuto collaborare con il Comune, che si è mostrato molto disponibile, e gestire la parte tecnica come lo spostamento di tutti i cablaggi della centrale telefonica, senza i quali non si poteva procedere. Alla fine, siamo riusciti a mettere insieme le varie componenti. Come avete visto, ho preferito concentrarmi sui fatti, nonostante alcuni toni polemici. Ero sicuro che avremmo raggiunto il risultato”.