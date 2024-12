Ecco Be1 Store ad Avellino: "Il cliente come un sostenitore" "Qui ci sarà sempre qualcuno disposto prima ad ascoltare e poi a vendere qualcosa"

È stato inaugurato in via Matteotti numero 23 il "Be1 Store" di Avellino. Il brand, con soluzioni su misura per telefonia mobile, piani gas e luce e auto a noleggio, approda in Irpinia, nel capoluogo: "Gli obiettivi sono quelli di creare un ecosistema in cui il cliente è al centro della nostra attenzione. - ha spiegato Ivan Scudieri, direttore vendite Italia del canale Be1 Store e imprenditore del Be1 Store di Avellino - Non vogliamo essere un negozio che vende prodotti. Vogliamo essere un negozio che vende soluzioni smart sia per le case che per le aziende. Far entrare un cliente e grazie a tutte le cose che proponiamo all'interno del Be1Store e poter rappresentare un punto di riferimento serio per i nostri clienti che non chiamiamo clienti, ma sostenitori. Vogliamo che chi entra in un Be1Store sia un sostenitore del brand e delle cose che proponiamo. Vogliamo diventare un punto di riferimento per tutta la provincia di Avellino che può arrivare qui in via Matteotti 23 e sapere che c'è qualcuno disposto ad ascoltare prima che a vendere qualcosa".

"Rispondiamo alle esigenze di quotidianità"

"Riuscire a usare qualcosa senza esserne schiavo, per il tempo che ti serve. - ha aggiunto Nunzio Puccio, titolare di Be1 - È qualcosa che ha di nuovo uno spazio importante nel mercato. Vogliamo stare vicino ai nostri clienti e rispondere alle esigenze di quotidianità nella connettività, nell'energia, nell'efficienza energica, nei prodotti a basso costo, ma che hanno ricevuto una nuova vita. All'interno dello store ci saranno persone capaci di rimettere nelle migliori condizioni possibili un bene e ridargli vita".