L'ex sindaco Festa alla bottega per l'aperitivo: "Auguri alla città" L'ex primo cittadino annuncia: "Avremo un'estate straordinaria". E'' ancora lui a muovere i fili...

Gianluca Festa scende in strada ad Avellino e in stile Pippo Baudo annuncia: "L'aperitivo alla bottega? L'ho inventato io! Abbiamo iniziato chiudendo le strade per consentire ai giovani di festeggiare senza eccessi e in maniera ordinata".

L'ex sindaco si è mescolato tra i giovani sui Cappuccini per festeggiare la vigilia di Natale. "Si sta bene in mezzo ai ragazzi, meglio dell'agone della politica sicuramente", ha detto al microfono di Angelo Giuliani durante la diretta speciale di Otto Channel canale 16 con collegamenti da Avellino, Napoli, Salerno e Benevento. Festa ha parlato da "sindaco": "Ci lasciamo alle spalle un anno difficile per tutti, anche per la città. Speriamo in un 2025 di grande ripresa per la città. E vi garantisco che avremo un'estate straordinaria. Auguri a tutti". Insomma, dalle parole di Festa si ha un'ulteriore conferma che resta ancora lui a muovere i fili dell'amministrazione comunale ed è lui a decidere la strategia anche e soprattutto per gli spettacoli, settore che gli calza a pennello.