Avellino, i tifosi: "Pronti al rush finale con il giusto entusiasmo" In città vincono la scaramanzia e la massima attenzione, legata unicamente al prossimo match

Cresce l'attesa per Avellino-Monopoli e il capoluogo irpino si presenta con il giusto entusiasmo all'alba di un nuovo weekend decisivo. Domenica (ore 19.30) i lupi ospiteranno i pugliesi in un "Partenio-Lombardi" che per la terza volta di fila sarà sold-out. La capienza di 9080 posti risulta da limite alla passione biancoverde, rilanciata dalla squadra di Biancolino che andrà a caccia della nona vittoria di fila nella sfida a distanza con il Cerignola per la promozione diretta in Serie B. Alle 19.30 Avellino-Monopoli al "Partenio-Lombardi" e Cerignola-Benevento al "Monterisi" (il match tra gli ofantini e i sanniti sarà trasmesso in diretta da OttoChannel - Canale 16). Ecco le sensazioni dei tifosi dell'Avellino a due giorni dalla gara valida per la trentaseiesima e terzultima giornata della stagione regolare di Serie C.