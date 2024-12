"Nui simm' tutt pulecenella": sorrisi e talenti nel carcere Campanello In campo il Rotaract Avellino est in collaborazione con la compagnia teatrale "La fermata"

Il Rotaract Avellino est in collaborazione con la compagnia teatrale "La fermata" ha messo in scena nel carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino, lo spettacolo "Nui simm' tutt pulecenella". Performance conclusiva del progetto "Be Different", tenuto all'interno della casa circondariale arianese, coordinbato da Patrizia Tubiello.

"Se avessero avuto altre storie” dichiarano i responsabili e ideatori del progetto “se fossero nati in altre famiglie, in altri contesti, se si fossero trovati in altre situazioni, se avessero avuto altri strumenti, altri mezzi, altre parole, altri riferimenti, se qualcuno avesse creduto in loro, li avesse valorizzati per cosa sono e non per cosa sono diventati, se avessero avuto delle opportunità, anche piccole… non sarebbero dove sono, non avrebbero fatto gli stessi errori, ma sarebbero le stesse identiche persone che sono, le stesse belle, buone, tenere, fragili e simpatiche persone che sono, ma con altre storie, con altre vite, mezzi, parole, riferimenti”.