Cesvolab: "Che il 2025 sia un anno ricco di soddisfazioni" "Siamo pronti a vivere insieme un 2025 ancora più straordinario"

"Aiutare gli altri ci rende felici e se siamo felici saremo anche delle persone migliori per le nostre comunità.

Questa è la nostra costituzione morale e la stella cometa che ci guida e in questi giorni di festa e di gioia, è per noi motivo di orgoglio condividere questo semplice principio con le persone a cui vogliamo bene e stimiamo".

E' l'augurio del Cesvolab Irpinia Sannio ets, centro Servizi per il Volontariato delle Province di Avellino e Benevento, attraverso il presidente Raffaele Amore e del direttore Maria Teresa Aceto.

"Che il calore di queste feste possa illuminare i vostri giorni e portarvi tanta felicità, serenità e nuovi sogni da realizzare. Grazie per aver fatto parte della nostra storia quest’anno. Siamo pronti a vivere insieme un 2025 ancora più straordinario! Auguri di cuore a voi e ai vostri cari. Che sia un nuovo anno ricco di soddisfazioni.

Il Csv Irpinia Sannio, è nato a seguito del processo di fusione per accorpamento del Cesvolab di Benevento al Csv Irpinia solidale di Avellino e che ha visto confluire nel nuovo organismo 317 enti del terzo settore delle province di Avellino e Benevento. Nella foto, scattata a Flumeri, uno dei tanti momenti visssuti sul territorio tra la gente.