Fondazione Veronesi: raccolta fondi per ricerca scientifica in oncologica Iniziativa di solidarietà ad Avellino

La delegazione di Avellino della fondazione Veronesi, guidata da Anna Rita Colucci, ha organizzato, un aperitivo di Natale in musica, finalizzato alla raccolta fondi per nuove cure per le patologie oncologiche. Sarà infatti finanziato un ricercatore locale impegnato nell'importante e delicata sfida che da anni conduce la fondazione, attraverso borse di ricerca e il supporto concreto di progetti nazionali ed internazionali di altissimo profilo. Tra i partecipanti all'evento, l'avvocato Maria Elena Iaverone, il notaio Fabrizio Virginio Pesiri, l'avvocato Maria Rita Martucci e il coordinatore provinciale della Cisal, Massimo Picone.