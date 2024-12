Cipriano: Nargi è la controfigura di Festa ma il Pd ha il dovere di difenderla Il capogruppo del Pd dell'opposizione commenta le parole di Festa

“Si rischia di andare verso una deriva di un uomo solo al potere”. Così il capogruppo di opposizione del partito democratico, Luca Cipriano commenta l'intervista di Gianluca Festa rilasciata al Mattino “E' facile immaginare quale è il suo modello di città – dice Cirpriano riferendosi alle parole dell'ex sindaco - C'è una sorta di caos.

Vengono dettate finanche l'agenda di un sindaco. Laura Nargi è ormai una controfigura di Festa. Tutto questo la città ha il dovere di capirlo. E' chiaro, che Festa vuole strattonare la Nargi e ricandidarsi, però deve spiegare alla città le accuse gravissime che la Procura gli rivolge.

Il partito democratico è impegnato a difendere il ruolo del sindaco. Chiunque sia e sarà il sindaco deve farlo in piena autonomia e indipendenza. Quando queste condizioni vengono meno, il Pd per la propria cultura ha il dovere di alzare la voce e risvegliare le coscienze. Ovviamente non sta a noi risolvere la crisi politica, noi l'opposizione e rimaniamo la forza di opposizione ma sicuramente non possiamo stare zitti di fronte a una deriva inaccettabile le cui conseguenze si riverseranno sulla città”.