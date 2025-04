Camion si ribalta nella cunetta: ancora un incidente sulla ex 414 ad Ariano Paura per l'autista ma fortunatamente nessuna conseguenza

Sono in corso di accertamento le cause di un incidente verificatosi lungo la strada provinciale ex 414 che da Ariano porta Montecalvo Irpino, alla località Trimonti.

Un camion di un impresa di carpenteria del luogo, vuoto è finito in una cunetta capovolgendosi su se stesso. L'autista fortunatamente non ha riportato conseguenze ma solo tanto spavento. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Per una strana coincidenza si tratta dell'ennesimo incidente su questo tratto di strada famigerato, dove si contano ben sei perdite di acqua nel raggio di duecento metri.

Nel dicembre scorso un'altro camion rimase in bilico nella cunetta dopo essere uscito fuori strada e prima ancora altri automobilisti.

Cause da attribuire quasi sempre alla sede stradale non sufficiente per garantire il transito di due mezzi pesanti e alle pessime condizioni in cui versa. Una problematica più volte segnalata all’ente provincia ma finora senza alcuna risposta. Appelli, petizioni che non hanno ottenuto alcun risultato.