Nargi: "Confido nella responsabilità dei consiglieri nonché futuri assessori"

È stato inaugurato a Contrada Quattrograna il nuovo punto d'ascolto della Caritas Diocesana di Avellino alla presenza del Vescovo di Avellino, Arturo Aiello, e del sindaco del capoluogo irpino, Laura Nargi. "È stato aperto un nuovo centro molto importante. Quattrograna è diventato il simbolo dell'inclusione. Stiamo proseguendo nella sostituzione edilizia dei prefabbricati pesanti che è alle spalle di questa struttura. Dopo Jorit c'è un altro segnale importante per questo quartiere. Non ci fermeremo, questo sarà il fulcro di inclusione e dell'essere vicino agli ultimi": ha affermato Nargi. Sulla crisi nella maggioranza la sindaca si è espressa così: "Confido nel senso di responsabilità dei miei consiglieri nonché futuri assessori, ma non solo. - ha aggiunto la sindaca - Sono sicura che andremo avanti per il bene della città perché è questo che ci preme. Preme a tutti, preme innanzitutto a me lavorare per la città, lavorare per gli avellinesi, lavorare per far crescere la nostra città".