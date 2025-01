Avellino, Nargi: "Il nostro Eliseo è tornato protagonista" "La degna conclusione di un Natale fantastico in un giorno, quello dell’Epifania, ricco di magia"

"Chiudiamo in bellezza una programmazione natalizia particolarmente ricca e suggestiva". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, sulla chiusura della serie di eventi in città legati alle festività natalizie: "Una programmazione che ha ricreato in tutta la città un’atmosfera calda ed avvolgente. Il nostro Eliseo è tornato protagonista, entusiasmando i più piccini e recuperando la propria vocazione di casa del cinema, della cultura e del teatro. La degna conclusione di un Natale fantastico in un giorno, quello dell’Epifania, ricco di magia e particolarmente amato dai più piccoli".

Ultimo appuntamento al Cinema Eliseo

"La banda dei terribili 9 è di scena all’Eliseo per festeggiare con i bimbi l’Epifania. La sera dell’Epifania il Cinema Eliseo torna ad aprire le sue porte al mondo dei bambini grazie ai ragazzi di PuckTeaTré. È l’ultimo appuntamento di una ricca e variegata programmazione natalizia dedicata ai più piccini e alle loro famiglie. Un nuovo e prezioso tassello che arricchisce l’offerta di un polo culturale sempre più amato ed integrato con la città. Dal palco dell’Eliseo, andrà in scena "La banda dei terribili 9", spettacolo teatrale liberamente ispirato a "La Banda dei Nove" di J.B. Marciano, e realizzato in collaborazione con il Comune di Avellino, Edizioni Primavera e L'Angolo delle Storie. Un’ora di performance teatrali che coinvolgeranno grandi e piccini in un intreccio narrativo divertente e suggestivo".