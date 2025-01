Avellino, Lotteria Italia: ricevitoria fortunata quella di via Carducci E' la seconda volta che la ricevitoria Gaita viene baciata dalla fortuna, La prima volta nel 2013

di Paola Iandolo

Vincita da 100mila euro alla Tabaccheria Gaita di Avellino, con un biglietto della Lotteria Italia. Si tratta di uno dei premi di seconda categoria. A comunicarlo i titolari dello storico esercizio commerciale di via Carducci. "Non è la prima volta - dice Carmine Gaita il titolare dell'attività commerciale - che il nostro locale viene baciato dalla fortuna. Nell'ormai lontano 2013 un signore vinse 50mila sempre con un biglietto della Lotteria Italia. Dunque non c'è due senza tre e mi auguro di porter portare Avellino tra le città che rientrino tra i premi di prima fascia". Sarà quasi impossibile risalire al fortunato vincitore. I titolari del sali e tabacchi in festa per la doppietta alla Lotteria Italia.



I biglietti vincenti sono: Serie C 439458, al quale va aggiunto anche un biglietto di quarta categoria - Serie N 079072 -, che è stato venduto in un distributore di carburanti della città.