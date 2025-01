Avellino, "Le ferite nascoste": il convegno al "Manlio Rossi Doria" Presenti tutti i partner del progetto impegnati nella lotta alle violenze e agli abusi sui minori

di Paola Iandolo

Si intitola “Le ferite nascoste” il convegno finale del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni - Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento. Martedì 14 gennaio 2025, dalle 9 alle 13, presso l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino, tutti i partner del progetto, che in questi oltre tre anni hanno unito le forze per costruire una rete integrata in grado di combattere violenze e abusi sui minori e dare risposte concrete alle famiglie, si riuniranno insieme alle istituzioni per descrivere i risultati ottenuti dalle diverse azioni sul territorio delle cinque province campane e gli interventi e servizi ai quali si cercherà di dare continuità attraverso altri progetti come “Non vedo, non sento, non parlo” e alla collaborazione dei diversi attori sociali.

I saluti e gli interventi istituzionali prevedono la partecipazione di:

- Laura Nargi, Sindaca di Avellino

- Lucia Fortini, Assessora Politiche Sociali Regione Campania

- Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino

- Domenico Dragone, Direttore UOCNPIA ASL Avellino - Questura di Avellino

- Giovanni Galano, Garante Infanzia e Adolescenza Regione Campania

- Maria Teresa Cipriano, Dirigente Scolastica IPSEOA "Manlio Rossi-Doria"

- Marco Rossi-Doria, Presidente Impresa Sociale Con i bambini

- Rosario Giovanni Pepe, Presidente Cooperativa La Goccia - Giovanpaolo Gaudino, Presidente Federsolidarietà Campania

- Rodolfo De Rosa, Direttore Azienda Speciale Consortile A04