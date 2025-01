Uisp Avellino-Benevento: alla guida dell'ente c'è Moreno Pizza L'elezione nel corso del congresso territoriale

Si è svolto nella sala convegni dell'albergo diffuso Borgo di Castelvetere il congresso territoriale Uisp Avellino-Benevento che ha posto alla guida dell’ente di promozione sportiva il nuovo presidente, Moreno Pizza, per il quadriennio 2025-2029

Renato Troncone, presidente uscente per il suo secondo mandato e intervenuto all'inizio del convegno,

sottolinea da subito l’occasione per ringraziare chi ha lavorato in questi anni con costante impegno per

promuovere lo sport e le attività della Uisp sul territorio e motivare il nuovo consiglio nel continuare a

tracciare un percorso chiaro e continuativo per promuovere lo sport per tutti nei prossimi 4 anni. Il

volontariato è il cuore di una comunità ed è grazie all’impegno dei volontari che lo sport non è solo attività

fisica ma anche socialità e solidarietà.

A portare i saluti dell'amministrazione comunale di Castelvetere sul Calore è stato il sindaco Enrico Cataldo sono inoltre intervenuti Ivo Capone (Consigliere Regionale Uisp), Alfredo Cucciniello (in rappresentanza del Forum del Terzo Settore), Luigi De Lucia (presidente Uisp Comitato Territoriale Caserta), Stefano Iannillo (presidente di Arci Avellino), Antonio Di Gisi (presidente di Legambiente Avellino e Arci Servizio Civile Avellino).

Soddisfazione per la partecipazione al congresso sia in termini di delegati, sia in termini di invitati i quali hanno apportato il proprio contribuito per un confronto attivo e costruttivo, carico di spunti e di prospettive, per quella che rimane una delle principali realtà sociali del territorio irpino con i suoi oltre 3.000 tesserati nel 2024.

L’assemblea congressuale ha deciso il rinnovamento del consiglio dell’associazione. I nuovi consiglieri e le

nuove consigliere sono: Moreno Pizza, Paolo Guarino, Mario Dotolo, Chiara Favale, Alessandro Iorlano,

Antonio Catalano, Antonella Cantone, Carmine Soricelli, Caterina Valentino.

Al termine dei lavori congressuali, il nuovo consiglio si è riunito e ha eletto all’unanimità Moreno Pizza come presidente per i prossimi 4 anni.

Così Moreno Pizza, già segretario generale dell’ente, ha salutato la sua nomina ai vertici della Uisp Avellino:

“La promozione dello sport in tutte le sue forme e l’operare nel sociale sono i cardini della mission dell’ente

che rappresentiamo e che meglio mi rappresentano. Ancor di più, lo sport può diventare un elemento

funzionale e strategico che si focalizzi su tre obiettivi principali: valorizzare il ruolo dello sport e il suo impatto sui territori; promuovere, sperimentare, animare e far riconoscere il concetto di transizione sportiva, promuovere il concetto di mainstreaming sportivo, per qualificare lo sport in politica pubblica e come strumento a sostegno dei processi di promozione sociale, tutela della salute, sviluppo sostenibile e crescita economica, punti richiamati e promossi sia dalla Politica di Coesione dell’UE sia dall’Agenda 2030 dell’Onu.

Grazie a quanto realizzato fino ad oggi, e nel rispetto di quanto la UISP sta promuovendo sul territorio

nazionale, abbiamo la possibilità di continuare con progetti ed iniziative in grado di valorizzare l’impatto

prodotto sui territori dallo sport in termini, sociali, ambientali ed economici. Attività e risultati saranno da

condividere non solo con i nostri tesserati, le scuole, le famiglie ma anche con le amministrazioni comunali del nostro territorio in modo da far conoscere ancora meglio il significato di transizione sportiva e ancor di più per poter diventare un ulteriore supporto alla promozione delle loro realtà culturali ed enogastronomiche.

In questa direzione si potrà parlare anche di spazi di transizione sportiva i quali prevedono l'identificazione, in territori caratterizzati da svantaggio geografico, come aree interne o non urbane, di luoghi o impianti per organizzare attività sportive e motorie, favorendo l’inclusione di soggetti fragili ed a rischio di emarginazione e come supporto all’invecchiamento sano e attivo. Sappiamo che per attuare un cambiamento ci vuole tempo e tenacia ma l’importante è iniziare...”