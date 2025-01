Emergenza idrica in Irpinia: presentata interrogazione parlamentare L'obiettivo è garantire un accesso equo e sostenibile all'acqua per tutti i cittadini

Recentemente, la deputata del Movimento 5 Stelle, Carmen Di Lauro, ha alzato il velo su una questione cruciale per la comunità irpina: l'approvvigionamento idrico. Con grande determinazione, l'onorevole ha avviato un dialogo con Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, per analizzare i disagi causati dalla problematica dell'acqua nella regione.



"Attraverso un'interrogazione indirizzata al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Di Lauro ha messo in evidenza le criticità esistenti, sottolineando l'urgenza di interventi mirati e di una pianificazione efficace. L'obiettivo è garantire un accesso equo e sostenibile all'acqua per tutti i cittadini.

L'impegno della deputata rappresenta un chiaro esempio di come la politica possa rispondere alle istanze del territorio, promuovendo soluzioni concrete e coinvolgendo le istituzioni competenti nella ricerca di risposte a problemi fondamentali per la comunità".