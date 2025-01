Avellino, i colori della memoria: in ricordo di Marco Matarazzo Evento per ricordare l'attore di teatro, cinema e televisione morto prematuramente 14 anni fa

di Paola Iandolo

I colori della memoria. Pensieri per Marco nel giorno del suo 50° compleanno è il titolo scelto dai familiari per condividere il ricordo di Marco Matarazzo, l’indimenticato e amatissimo attore (di teatro, ma anche di cinema e televisione) e scrittore di Avellino che ci ha lasciato prematuramente 14 anni fa. A ricordarlo saranno i tanti amici che non lo hanno mai dimenticato, i compagni di scuola e i docenti del Liceo “Colletta” e di altri istituti, i professionisti dello spettacolo che hanno vissuto con lui esperienze artistiche e sogni giovanili.

L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà venerdì 31 gennaio alle ore 17.30 nell’auditorium del Polo Giovani di Avellino, in via Morelli e Silvati, con testimonianze, letture, musiche, proiezioni di frame di alcuni spettacoli ai quali ha partecipato.

Nel corso dell’incontro, coordinato da Ilaria Scarano, attrice avellinese e amica di Marco, a tutti i partecipanti sarà dato in omaggio il volume di “pensieri per Marco”, intitolato appunto I colori della memoria, che si apre con un commosso ricordo della madre di Marco, Rita Landolfo, ed un’intensa prefazione del professor Giuseppe Moricola.