Avellino, tutto pronto per il focarone a Piazza Duomo All'evento parteciperà don Vitaliano e DJ Set con Buglione

di Paola Iandolo

Tutto pronto per il focarone della tradizione popolare che si terrà domani 31 gennaio al Duomo di Avellino.Qui si accenderà il tradizionale focarone, simbolo di calore e luce, che richiama la comunità ad unire le forze attorno al fuoco, in un rito antico che celebra la vita, la luce e la speranza nel periodo invernale. L’evento inizierà alle 20.30 con musica dal vivo, DJ Set con BugliOne e la presenza di Don Vitaliano. Il focarone quest’anno incontra la Rete per la Candelora per far brillare mescolanza e diritti nella lunga serata del 31 gennaio che saranno rallegrata con musica, parole e stand enogastronomici a offerta libera grazie a cura di Caos, PGR, Avionica, I-Ken, Movimento per la Candelora e Arci Avellino e tante altre attività che vorranno offrire al pubblico piatti tipici e prelibatezze locali sostenendo la fiamma che ritorna ad ardere nella Collina della Terra. Appuntamento dalle 20:30 di questo venerdì prima conviviali, poi musicati intorno al focarone.