Solennità di San Biagio: Vescovo Martire, compatrono di Avellino L'Arciconfraternita dell'Immacolata concezione rende noto il programma

L'Arciconfraternita dell'Immacolata concezione di Avellino, rende noto il programma inerente la "Solennità di San Biagio, Vescovo e Martire", compatrono di Avellino, che ricorre il giorno lunedì 3 febbraio e che si celebra nella nostra chiesa dedicata alla Madonna Immacolata e a San Biagio, sita in piazza Duomo.

La festività del Santo è molto sentita dagli avellinesi e in generale, da tutti i cristiani poiché San Biagio è il protettore della gola: nel corso dei secoli, tante sono state le avvenute guarigioni da malattie, numerose sono state quelle miracolose, ed è anche questo il motivo per il quale i fedeli invocano molto questo Santo taumaturgo.

Le celebrazioni delle sante messe del 3 febbraio, nella chiesa di San Biagio, avverranno sin dalle prime ore del mattino, con i seguenti orari: ore 07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00.

Nel pomeriggio, le sante messe saranno celebrate alle ore 16.30 e alle ore 18.00, quest'ultima messa, sarà celebratata nella cattedrale e la presiederà monsignor Pasquale Iannuzzo, vicario generale della diocesi di Avellino, animata dall'associazione polifonica "Corale Duomo".

Al termine di ogni celebrazione eucaristica, sarà impartita ad ogni fedele la benedizione della gola con l'olio di San Biagio.

All'ingresso della Chiesa del Santo, è possibile ricevere il pane con l'olio benedetti. Questa importante Solennità, sarà anche un'occasione per far visita alla Cripta sottostante alla Chiesa di San Biagio, risalente all' epoca longobarda.

Per ulteriori chiarimenti sulla solennità di San Biagio, fa sapere Il priore, Gianluca Davidde ed i membri del Pio Sodalizio dell'Immacolata concezione di Avellino è possibile consultare la pagina facebook "Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione - Avellino".