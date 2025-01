Avellino, bando Biblioteche e comunità: il comune cerca partner L'avviso scade alle ore 12 del 13 febbraio 2025

di Paola Iandolo

Il Comune di Avellino cerca partner per la quarta edizione del bando “Biblioteche e Comunità” e candida la biblioteca “Nunzia Festa” di via Due Principati al progetto. È stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per partecipare in partnership con l’Ente di piazza del Popolo al bando promosso dal Centro per il libro e la lettura e Fondazione con il Sud, in collaborazione con l’ANCI. Il “Bando Biblioteche e Comunità - quarta edizione” presuppone la creazione di partnership costituite da almeno tre soggetti: una associazione del terzo settore una o più biblioteche comunali di città aventi la qualifica di “Città che legge” un’altra organizzazione che potrà appartenere al mondo del terzo settore, della scuola, delle istituzioni (comprese biblioteche di comuni che non hanno ancora ottenuto la qualifica di “Città che legge”), dell’università, della ricerca e delle imprese (per esempio librerie, case editrici, etc.)

Il bando sostiene la realizzazione di progetti socioculturali capaci di integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle biblioteche comunali attive sul territorio, rendendole sempre più presìdi territoriali di cultura e socialità, favorendo la promozione della lettura in contesti periferici, caratterizzati da maggior fragilità, e nelle aree interne. L’obiettivo del Comune di Avellino è di produrre un cambiamento nel rapporto tra istituzione bibliotecaria e territorio favorendo, appunto, un maggior coinvolgimento della biblioteca “Nunzia Festa” nelle dinamiche sociali della città rendendola più attrattiva, più accessibile e più inclusiva. Di seguito il link all’avviso pubblico integrale e agli allegati https://www.comune.avellino.it/vedinews.php?news_id=2010

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a costituire una partnership finalizzata alla partecipazione al Bando Biblioteche e Comunità - quarta edizione”. L’avviso scade alle ore 12:00 del 13 febbraio 2025