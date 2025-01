Laceno, tutti pazzi per Cannavacciuolo: lo chef stellato fa tappa sull'altopiano Mentre si gira Cucine da incubo a Montella Cannavacciuolo fa tappa sul Laceno

Laceno protagonista, per una visita a sorpresa della star della cucina italiana: Chef Cannavacciulo. Sulla pagina social "Laceno" la foto viene postata ed è subito pioggia di like. Cannavacciuolo durante la sua registrazione presso la Brasserie di Montella di una puntata di "Cucine da Incubo", il fortunato format tv da lui condotto, trova il tempo di fare tappa sul Laceno, tra le sue bellezze mozzafiato. "In un luogo da tanti amato per le bellezze naturalistiche, ma soprattutto per le tradizioni culinarie, non poteva mancare uno degli chef più noti della cucina italiana: Chef Antonino Cannavacciuolo! Gli amici di Passione Laceno si sono fermati a scambiare due parole col rinomato chef che non si è rifiutato a scattare qualche foto ricordo con i nostri amici e col tartufo nero di Bagnoli Irpino!". Questo il post a corredo della foto rilanciata sui social.