Se la Giustizia è donna: avvocatura e società, tra passato e futuro L'incontro formativo organizzato dal comitato per le pari opportunità del Coa di Avellino

L'incontro formativo organizzato dal comitato per le pari opportunità del Coa di Avellino rappresenta una importante occasione di confronto per ricordare la storia dell’avvocatura femminile e vedrà la partecipazione di autorevoli figure istituzionali e professioniste di rilievo nazionale, che attraverso l’esercizio della nobile professione, e soprattutto nello svolgimento di compiti e ruoli istituzionali hanno individuato obiettivi, coltivato azioni e tracciato percorsi per rendere visibile ciò che non era visibile né agli occhi né alle coscienze.

Attraverso i saluti di rappresentanti Istituzionali Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, avvocato Francesco Greco, presidente del consiglio Nazionale Forense, avvocato Fabio Benigni, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino, avvocata Giovanna Perna (nella foto), presidente del comitato per le pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Avellino, il convegno offrirà un’importante momento di riflessione per ricostruire un “album” delle donne “invisibili” dell’avvocatura recuperando pagine di storia e di costume che svelano il senso e la determinazione femminile quale motore di progresso.

Il convegno sarà moderato dall’avvocato Antonella Sorice, vice-presidente del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Avellino e rappresenta un'opportunità per riflettere con l’avvocata Biancamaria D’Agostino, consigliere nazionale forense, sulla lunga battaglia intrapresa dalle donne contro il persistente pregiudizio che impediva alle donne l’accesso alla professione forense e in magistratura, e sulle problematiche che ancora si contrappongono al raggiungimento di una completa e sostanziale parità di genere; nella stessa occasione con l’avvocata Maria Masi, già presidente del consiglio nazionale forense ci si soffermerà sul rischio del “disconoscimento”, peraltro ancora configurabile nel “gender gap”, spesso esercitato dalle stesse Istituzioni al punto da rendere difficile rivendicare da parte delle donne, il diritto di essere se stesse, anche nella professione; la relazione dell’avvocata Lucia Secchi Tarugi, coordinatrice della commissione integrata pari opportunità del consiglio nazionale forense, sarà utile per spiegare il ruolo sociale dell’avvocato, “guardiano” dei principi fondamentali, baluardo della democrazia, anche al di fuori della giurisdizione e del processo.

Il convegno sarà occasione per discutere, con Elvira Frojo, autrice del volume, sul contributo delle donne del diritto che ha determinato cambiamenti non solo nella professione forense ma nella società civile.

Le conclusioni saranno affidate al Consigliere di Stato, Giovanni Grasso.

In occasione dell’incontro formativo ci sarà un momento di celebrazione con la prima donna eletta al consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino, con ruolo di segretaria, avvocata Elvira Matarazzo. Interveranno i giovani Maria Angelica Russo e Leonardo Robustelli, illustratori del mensile “Agorà giovani”, coordinati da Aurora Iandoli, che attraverso le opere artistiche realizzate solleciteranno riflessioni sulla giustizia e il ruolo della donna nel nostro paese.

L'incontro aperto a tutti, mira a sensibilizzare la comunità locale e nazionale su questo tema delicato, promuovendo un dialogo di autentico ascolto, perché la donna possa parlare di sé, al di là delle parole, è condizione essenziale che non ci siano posizioni e pregiudizi interiori dominanti, percepibili nella quotidianità in gesti, sguardi, reazioni, commenti.