Avellino, addio Ztl di sera in via Amabile: il varco si sposta in via Oblate Decapitato il varco ribattezzato "mangiasoldi", al centro di molte proteste negli scorsi anni

Ztl ad Avellino, sette varchi per disegnare la zona pedonale in città in estate, ma addio a quello definito il "mangiasoldi" di via Amabile, che è stato trasferito in via Conservatorio Oblate. La zona pedonale serale estiva nel centro storico di Avellino è stata ripristinata da venerdì 20 giugno, riveduta e corretta nel suo perimetro, dopo il via libera del Ministero ai nuovi varchi.

Ztl e 7 varchi

La zona a traffico limitato scatta tutte le sere dalle ore 20,30 all’una del mattino in una superficie delimitata da 7 varchi ubicati a Rampa San Modestino, nell’intersezione con via San Francesco Saverio, a via Conservatorio delle Oblate, via Nappi, via Chiesa Conservatorio, Vico Episcopio, Largo Triggio, e Corso Umberto I, all’altezza di via Sant’Antonio Abate.

Nei week end a metà luglio: Ztl tutte le sere

Si tratta di una nuova versione del dispositivo, che l’Amministrazione ha formulato dopo un lungo confronto con i residenti, ha spiegato il Sindaco Laura Nargi. Per questo nel perimetro non c’è più via Luigi Amabile. L’area individuata è stata delimitata inizialmente e in via sperimentale dal Comando dei vigili urbani, attraverso apposita ordinanza, nei fine settimana, nell’attesa – a partire dalla prima metà di luglio, che vengano attivati i varchi Ztl approvati dal Ministero dei Trasporti.

Park del Comune, è polemica

Polemiche per tariffe ed orari del parcheggio interrato del Comune aperto di sera, quando scatta la zona a traffico limitato. Nel mirino dei cittadini, infatti, il limite orario, giudicato insufficiente rispetto alla grave penuria di aree di parcheggio nella zona di centro città. Porteste anche per i costi del ticket, giudicati troppo salati: 1 euro e trenta centesimi l'ora.

Multe in arrivo per chi trasgredisce

I sette varchi della Ztl sono attivi con la limitazione veicolare dalle 20.30 all’una di notte, dal venerdì alla domenica. Richio multe per chi non rispetta le regole. Per accesso non autorizzato si rischia una sanzione pecuniaria di 83 euro, più le spese postali. Le multe vengono notificate tramite fotocamere che rilevano l'infrazione ai varchi. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, altrimenti si rischia il recupero coattivo da parte del comune.



Accessi in deroga

L’accesso in deroga all’interno della Zona pedonale sarà consentito, come negli altri anni, ai veicoli intestati ai residenti, o con autorimessa all’interno dell’area pedonale, o abilitati a carico merci per il rifornimento degli esercizi commerciali. Ai veicoli dei servizi di pubblica utilità ed ai mezzi operativi per lavori pubblici comunali, ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno, ai mezzi per pulizia meccanica della strada e mezzi operativi dell'azienda di raccolta dei rifiuti, ai veicoli delle Forze Armate adibiti a servizi di Polizia, Antincendio, Autoambulanze e di soccorso in genere. Alle auto della Protezione Civile, a quelle intestate a medici e pediatri di famiglia convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di Medicina legale e Unità operativi impegnati nel servizio territoriale della A.S.L, ai veicoli autorizzati dal Comando della Polizia Municipale per attività occasionali, come traslochi, matrimoni, funerali e straordinarie.