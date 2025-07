Impianto di sollevamento guasto, diversi comuni irpini senz'acqua L'erogazione idrica sarà sospesa dalle 23 di sabato fino alla domenica mattina

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della sospensione dell’energia elettrica, effettuata da ENEL al campo pozzi di Fontana Dell’Olmo si rende necessaria la chiusura notturna dell’erogazione idrica nel territorio del Comune di Summonte dalle ore 23:00 di oggi, sabato 05/07/2025, alle ore 06:00 di domani, domenica 06/07/ 2025.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa del fermo impianto di sollevamento in località Liveri, dovuto alla mancanza di energia elettrica da parte di ENEL, è sospesa l’erogazione del Servizio idrico nei seguenti comuni: Quindici, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano Del Cardinale, Pago Valle Lauro, Quadrelle, Sirignano, Taurano. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico, previsto alle ore 08:00 di domani, domenica 6 Luglio, potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.