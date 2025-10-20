Alba da sogno in vetta al Monte Partenio, in provincia di Avellino, dove complice l'arrivo dei colori autunnali lo spettacolo è da cartolina. La foto, pubblicata sulla pagina social dell'Osservatorio di Montevergine, mostra una panoramica di Campo Maggiore mozzafiato.
"Campo Maggiore, i primi raggi di sole della giornata odierna.
Questa notte, complice la debole ventilazione in quota, il pianoro è stato interessato da inversione termica". Questo il post a corredo dello scatto che sta uadanando tantissimi like in poco tempo.
Campo Maggiore, alba da sogno: spettacolo mozzafiato sul Partenio
La foto pubblicata dall'Osservatorio di Montevergine
Mercogliano.
