Campo Maggiore, alba da sogno: spettacolo mozzafiato sul Partenio La foto pubblicata dall'Osservatorio di Montevergine

Alba da sogno in vetta al Monte Partenio, in provincia di Avellino, dove complice l'arrivo dei colori autunnali lo spettacolo è da cartolina. La foto, pubblicata sulla pagina social dell'Osservatorio di Montevergine, mostra una panoramica di Campo Maggiore mozzafiato.

"Campo Maggiore, i primi raggi di sole della giornata odierna.

Questa notte, complice la debole ventilazione in quota, il pianoro è stato interessato da inversione termica". Questo il post a corredo dello scatto che sta uadanando tantissimi like in poco tempo.

