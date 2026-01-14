Sanità nel caos, confronto tv a Otto Channel: "Mettere i manager sotto esame" In studio Antonello Cerrato medico, consigliere provinciale e Raffaele Nota, Uil Fpl Napoli-Campania

Sapevamo che la sanità sarebbe stata una prima emergenza che il governo regionale avrebbe dovuto affrontare ma ora la situazione sta davvero diventando difficile se non drammatica per alcuni episodi che si stanno registrando negli ospedali campani. Se ne parla oggi in tv a Punto di vista in onda alle 14.30. A confronto Antonello Cerrato medico, consigliere provinciale ad Avellino, e Raffaele Nota, responsabile regionale sanità pubblica Uil Fpl Napoli-Campania.

Nel corso del programma è stata condivisa la strategia annunciata dal presidente Fico di tenere fuori la politica dalla sanità, "ma i manager - hanno ribadito Cerrato e Nota - vanno sostituiti se falliscono nella organizzazione dei servizi sanitari negli ospedali".