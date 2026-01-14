Tumore al colon e mammella: screening gratuiti ad Avellino, in campo l'Asl Tra sabati di controlli e prevenzione ad Avellino

Torna il Sabato della Prevenzione oncologica dell’Asl Avellino Il 17, il 24 e il 31 gennaio porte aperte del Distretto sanitario di via degli Imbimbo per gli screening gratuiti della mammella e del colon retto

Si rinnova l’appuntamento con il Sabato della prevenzione oncologica targato Asl Avellino. Il 17, 24 e 31 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, il Distretto sanitario di via degli Imbimbo ad Avellino (ingresso Guardia medica) apre le sue porte a tutte le donne e gli uomini residenti in Irpinia e di età compresa tra i 50 e i 69 anni per gli screening gratuiti della mammella e del colon retto.

È possibile prenotare gli esami telefonando alla Centrale Screening oncologici al numero 0825.292029, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00, oppure presentarsi direttamente sabato mattina presso il Distretto sanitario di Avellino. Gli screening sono gratuiti e non serve la ricetta del Medico di medicina generale. Gli screening gratuiti dell’Asl Avellino rientrano nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) – area di intervento “Maggiore copertura degli screening oncologici” – promosso da Regione Campania e Ministero della Salute, e confermano anche per il 2026 l’impegno sul territorio per la promozione dello screening della mammella e del colon retto.