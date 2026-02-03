Forino piange Franco Laudati, ondata di commozione sui social Francesco Laudati aveva 61 anni. Lutto al Moscati dove lavorava

La comunità di Forino e quella di Avellino, con tutto il personale dell'ospedale San Giuseppe Moscati, sono in lutto per la morte di Francesco Laudati, Franco per gli amici e tutte le persone che gli volevano bene.

Cordoglio al Moscati di Avellino

Sanitario di razza, componente attivo della vita culturale e associativa della sua Forino, si è spento oggi, lasciando addolorati la sua famiglia, amici colleghi e parenti tutti. Sui social da ore ricordi e post raccontano di Franco e del suo impegno tra teatro e manifestazioni, del suo lavoro e professionalità che lo hanno reso riferimento, nel reparto di medicina d'urgenza.

Il dolore del dottore Porcile

"Addio amico mio carissimo. Un addio da chi ha condiviso con te tanti momenti di vita professionale e tanti momenti conviviali. Eri il migliore di noi. Organizzavi e risolvevi tutti i problemi. Un addio ed anche un arrivederci sul palcoscenico del. Cielo dove ancora potremo far divertire anche gli Angeli. Addio da tutta la Compagnia Instabile e traballante del Rione Sanita' .A nome di tutti siamo vicino alla famiglia alla quale mandiamo un un grandissimo abbraccio". Ricorda commosso il dottore Pasquale Porcile.

"Un abbraccio sentito a tutta la famiglia.Leviamo una preghiera per Franco, figlio della nostra e sua tanto amata Celzi,perché la disponibilità, l’ umanità e l’empatia che ha mostrato a chiunque incontrasse, possano valergli riposo eterno tra le braccia del Signore". Si legge sulla pagina comitato festa Celzi di Forino.