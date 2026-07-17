Mirabella, la Tirata del Carro: "Massimo impegno per una soluzione" "Particolare riferimento agli interventi necessari alla messa in sicurezza del manufatto"

"Una tradizione secolare da custodire, la sicurezza da garantire. Preservare una delle espressioni più antiche, identitarie e rappresentative dell’Irpinia, senza arretrare sul fronte della tutela della pubblica incolumità: nota sulla Tirata del Carro di Mirabella Eclano dopo l'incontro in Prefettura. "Nel corso del confronto che il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha avuto stamattina con il Sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, per fare il punto sulle questioni emerse in vista della tradizionale Tirata del Carro, quest’ultimo ha rassicurato che l’Amministrazione comunale, unitamente alla Fondazione Il Carro di Mirabella, è già impegnata nell’individuazione di soluzioni che portino a superare le difficoltà emerse, con particolare riferimento agli interventi necessari alla messa in sicurezza del manufatto": si legge.

"Necessità di valutare tutte le soluzioni tecnicamente percorribili"

"Il sindaco ha inoltre chiesto la convocazione presso la Prefettura di un tavolo di confronto finalizzato ad approfondire ogni aspetto tecnico e organizzativo utile a consentire il regolare svolgimento della Tirata del Carro. Nel condividere la necessità di valutare tutte le soluzioni tecnicamente percorribili, il Prefetto ha assicurato la disponibilità a trattare la questione in un’apposita riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che sarà estesa a tutte le componenti provinciali competenti in materia di sicurezza, al fine di verificare gli esiti degli approfondimenti tecnici e valutare le determinazioni conseguenti. Il Prefetto ha infine confermato la piena disponibilità della Prefettura a proseguire il confronto istituzionale, nella convinzione che il dialogo, la leale collaborazione tra le istituzioni e il senso di responsabilità di tutti consentiranno di individuare la soluzione più idonea a coniugare la tutela della pubblica incolumità con la salvaguardia di una tradizione che fa parte del patrimonio storico, culturale e identitario non solo della comunità di Mirabella Eclano, ma dell’intera provincia di Avellino".