Eventi Estate, Festa: "Con mezzo milione di fondi questo è il cartellone?" Avellino, L'ex sindaco: con 1 milione e 100mila euro noi nel 2023 portammo Geolier, Lauro e altri

Dalla Tari al cartellone per l'estate i conti non tornano per il capogruppo dell'opposizione al comune di Avellino Gianluca Festa. Gli aumenti previsti per gli avellinesi che approderanno in consiglio comunale domani, saranno terreno di scontro, Festa annuncia un emendamento per calmierare le tariffe. E sul cartellone per l'estate ad Avellino Festa non ha dubbi: spesi la metà dei soldi ma senza grandi eventi e nomi che possano davvero creare attrazione e indotto: provano ad imitarci, ma non c'è confronto spiega Festa.

Nel cartellone 2026 eventi anche non del Comune

"Ci riserviamo di valutare poi il cartellone rispetto a quello che sarà anche il giudizio e i gradimenti dagli avellinesi al fine dell'estate - spiega Festa -. Certo mi permetto di dire che noi nel 2023 portammo ad Avellino Tanai, Achille Lauro, Gaia , Geolier e Carl Brave Coma Cose, insomma per per citarne alcuni degli ospiti. Guardare oggi i cinquecentomila euro annunciati eh iniziative che tra l'altro spesso non sono del comune come la Processione dell'Assunta, piuttosto che l'alzata del pannetto eh beh insomma mi sembra una cifra che non trova corrispondenza . Oggettivamente hanno speso la metà dei soldi che non pare corrisponda alla metà della qualità del nostro cartellone".