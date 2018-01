Irpinia, auto si ribalta: quattro ragazzi in ospedale|FOTO I giovani, tutti irpini, sono stati trasportati al pronto soccorso del Moscati.

di Andrea Fantucchio

Poteva andare sicuramente peggio ai quattro ragazzi di Castelvetere, tutti di età compresa fra i 18 e i 20 anni, trasportati all’ospedale San Giuseppe Moscati meno di venti minuti fa. Protagonisti di un incidente stradale all’altezza del bivio fra San Mango sul Calore e Castelvetere. L’auto sulla quale viaggiavano (vedi foto) per cause ancora da accertare si è ribaltata finendo fuori strada. I primi ad arrivare sul posto sono stati i barellieri del 118 che hanno immediatamente chiamato carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Montella. (A fine articolo tutte le foto dell'incidente che ritraggono l'intervento dei soccorsi).

I pompieri hanno estratto i quattro malcapitati dalla vettura, affidandoli poi alle cure del personale medico. I ragazzi, visibilmente spaventati, dopo qualche minuto di esitazione hanno deciso di farsi trasportare in ospedale. Arrivati al pronto soccorso del San Giuseppe Moscati sono stati visitati dal personale medico. Hanno riportato solo forti contusioni e qualche graffio, oltre al comprensibile spavento.

I carabinieri della locale stazione, coordinati dai colleghi della compagnia di Montella guidata dal capitano Rocco De Paola e dal luogotenente Stefano Nazzaro, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali violazioni del codice stradale. E’ stato anche contattato un carroattrezzi che si occuperà di rimuovere l’auto e trasportarla al vicino deposito giudiziario.

L’incendente è arrivato a meno di un’ora da un altro sinistro verificatosi sulle strade irpine. Nel territorio di Lioni una Fiat 127 per cause ancora da accertare si è schiantata contro un muro. A finire in ospedale è stato un 54enne ricoverato in codice rosso. L’uomo avrebbe riportato un grave trauma cranico. E’ andata decisamente meglio ai quattro ragazzi che, come anticipato, hanno rimediato solo gravi contusioni oltre al comprensibile spavento.

AGGIORNAMENTO 9.22: I quattro ragazzi coinvolti nell'incidente, dopo tutti gli accertamenti del personale medico, sono stati dimessi. Come anticipato non hanno riportato ferite o lesioni a causa del sinistro.