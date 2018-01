Auto si schianta contro un muro: un ferito grave al Moscati Il malcapitato è stato subito trasportato al pronto soccorso.

di Andrea Fantucchio

Ha perso il controllo dell’auto è si è schiantato contro un muro finendo in ospedale. L’incidente si è verificato in serata nel territorio di Lioni. A farne le spese un 54enne del posto trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso del San Giuseppe Moscati di Avellino. Dove lo hanno ricoverato in codice rosso. L’uomo avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 127 del malcapitato avrebbe imboccato un lungo rettilineo, prima di sbandare e finire contro un muro. I passanti hanno immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri. Tempestivo e decisivo l’intervento dell’ambulanza arrivata a sirene spiegate sul luogo dell’accaduto. I barellieri hanno prestato i primi soccorsi al ferito prima di caricarlo sul mezzo e ripartire in direzione della città ospedaliera.

Arrivato in ospedale il malcapitato ha ricevuto le prime cure. I medici hanno poi evidenziato un grave trauma alla testa. Le condizioni del 54enne appaiono delicate ma stabili: la prognosi è riservata. Ai militari della stazione di Lioni il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause del sinistro, evidenziando eventuali violazioni del codice della strada. L’auto incidentata, grazie all’intervento di un carroattrezzi, è stata trasferita al vicino deposito giudiziario.

Non l’unico incidente verificatosi in serata sulle strade irpine. All’altezza dello svincolo fra San Mango sul Calore e Castelvetere un’auto, con a bordo quattro ragazzi, si è ribaltata. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. I malcapitati, trasportati in ospedale, non sembrano aver riportato ferite, solo qualche forte contusione.