Giallo a Pietrastornina: madre e figlio trovati morti in casa Sull'accaduto indagano i carabinieri di Avellino. A breve è atteso l'arrivo del medico legale.

di Andrea Fantucchio

Tragedia a Pietrastornina dove poche ore fa, in via Sott'Arco, sono stati ritrovati i cadaveri di una donna di 80 anni e del figlio di 40 anni. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Secondo le prime indiscrezioni il corpo della donna sarebbe stato ritrovato al secondo piano dell’abitazione, mentre quello del figlio al primo piano. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di Avellino al comando del capitano Niccolò Pirronti. A breve è atteso l'arrivo del medico legale.

IN AGGIORNAMENTO