Piscina non a norma: hotel sequestrato L’operazione dei carabinieri su richiesta della Procura accolta dal gip.

di Anfan

E’ stato sequestrato ieri mattina un noto hotel di Aquilonia. Il provvedimento è nato in seguito alle indagini della Procura di Avellino. Per gli inquirenti la piscina sul lato nord del terrazzo, realizzata in metallo, non rispetta le norme di prevenzione sismica.

Indagati il committente, il progettista e direttori dei lavori e il legale rappresentante dell’impresa che ha svolto i lavori. I carabinieri che hanno svolto le indagini hanno evidenziato una presunta mancata autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale e il non adeguamento del solaio sulla quale sorge l’opera ritenuta abusiva.