Flumeri, in auto con un coltello a serramanico: denunciato L'operazione "firmata" dai carabinieri della stazione di Trevico.

di AnFan

Viaggiava con un coltello a serramanico in auto: interrogato, non ha saputo spiegare la presenza dell'arma. E' stato così denunciato dai carabinire della stazione di Trevico. I militari hanno fermato il sospettato, si tratta di un trentenne della provincia di Bari, mentre era alla guida nel territorio di Flumeri. L'arma è stata sequestrata. Un'operazione che rientra nel piano disposto dal comando provinciale per arginare il fenomeno della detenzione abusiva di armi.