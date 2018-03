Trevico, aggredisce carabinieri armato di forbici: arrestato Il 47enne aveva litigato con la moglie. E' stato arrestato dai militari della stazione locale.

di AnFan

Si è scagliato contro i carabinieri armato di forbici. Li ha feriti prima che riuscissero a fermarlo ed arrestarlo. A finire in manette un 47enne di Scampitella. I militari di Trevico erano stati chiamati dalla compagna dell'uomo. I due coniugi erano stati protagonisti di un furioso litigio. Come detto, il 47enne non si è calmato neanche alla vista dei militari, pronvando ad aggredirli. Dopo la colluttazione è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino prima di essere arrestato.