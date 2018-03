Volturara, incendio in un deposito agricolo: arrivano pompieri Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco della squadra di Montella.

Incendio in un deposito agricolo di Volturara Irpina. Intorno alle 1.13 un rogo è divampato in via Cimitero. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella. I pompieri hanno sedato l'incendio e messo in sicurezza l'area.