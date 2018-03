Rocca San Felice, trova i ladri in casa: inseguiti e fermati Denunciati tre uomini. L'intervento dei carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi.

di Andrea Fantucchio

Erano intenti a svaligiare un appartamento quando si sono trovati di fronte il proprietario. Così hanno tentato la fuga. Ma sono stati fermati dai carabinieri a pochi metri dal luogo dell'accaduto, e denunciati, due 26enni di Villamaina e un 30enne di Torella dei Lombardi.

Teatro del tentato furto un'abitazione di Rocca San Felice. Presa di mira dai ladri nella tarda serata di ieri. I criminali, forse dopo un sopralluogo compiuto nei giorni precedenti, si sono introdotti all'interno immaginando che la casa fosse vuota. Ma gli è andata male e sono stati costretti a squagliarsela, anche se inutilmente

Ora sono in corso altre indagini. Affidate ai carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi al comando del capitano Ugo Mancini, che vogliono verificare se gli uomini identificati abbiano compiuto altri furti.

Un episodio simile era avvenuto settimane fa a Luogosano. Anche quella volta il ritorno a casa del proprietario aveva sventato il furto dei ladri. L'uomo aveva immediatamente chiamato il 112. Sul luogo dell'accaduto erano così intervenuti i carabinieri della stazione locale. Era seguito l'arresto di due uomini: si trattava di due paesani della vittima.

I carabinieri, anche alla luce di questi ultimi due episodi, invitano i cittadini a collaborare con le forze dell'ordine, contattando le locali stazioni in caso di situazioni ritenute sospette. Così da facilitare l'intervento dei carabinieri. Intanto su disposizione del comando provinciale sono stati intensificati i pattugliamenti soprattutto nelle ore notturne. E nelle zone considerate “maggiormente a rischio”. I topi d'appartamento, spesso, prendono di mira un comune. Poi, dopo aver eseguito alcuni colpi, si spostano altrove. Stavolta, per fortuna per il proprietario di casa, le cose sono andate diversamente.