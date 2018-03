Ofantina ghiacciata, tir fuori strada. Disagi per la neve|FOTO E' accaduto nel territorio di Volturara. Numerosi interventi dei pompieri nella notte.

di Andrea Fantucchio

Paura lungo l'Ofantina. Un autoarticolato è finito fuori strada, probabilmente a causa del ghiaccio che ha reso particolarmente insidioso il tratto stradale. Fortunatamente non c'erano altri mezzi in zona. E' accaduto poco fa, in direzione Avellino, nel territorio di Volturara Irpina. Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polstrada, agli ordini del vicequestore Renato Alfano, e i vigili del fuoco coordinati dal comandante, Rosa D'Eliseo.

Per il conducente nessuna ferita grave, solo tanto spavento. I soccorsi si stanno occupando di liberare la carreggiata dal mezzo pesante. Così da permettere al traffico di defluire normalmente. Intanto, infatti, in zona si sono formate lunghe code. (La foto di copertina è del collega Amato Di Sunno - A fine articolo le foto: interventi in Alta Irpinia e ad Avellino)

Gli interventi in Alta Irpinia:

Le prime perturbazioni hanno causato alcuni disagi anche il Alta Irpinia. La centrale operativa dei vigili del fuoco è sommersa di chiamate. Soprattutto inerenti a situazioni legate al crollo dei rami degli alberi e a mezzi che sono finiti fuori strada a causa del manto scivoloso. Numerosi interventi sono stati effettuati a Montella e a Lioni da parte dei distaccamenti di competenza dei vigili del fuoco. Una notte di interventi che sono continuati anche in mattinata. Numerosi i disagi legati alla viabilità registrati fra Bisaccia e comuni limitrofi.

Paura anche ad Avellino:

Questa notte poi, a causa del mal tempo, anche ad Avellino si sono registrati alcuni danni. E' crollato un muro che costeggia via Cupa dei Muti, la strada a senso unico che collega rione Parco al quartiere della Ferrovia ad Avellino, per il crollo di un muro in tufo alto 7metri circa e lungo 20 metri. Coinvolto nel crollo anche un palo della pubblica illuminazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la strada dai detriti. E renderla nuovamente disponibile per il transito dell'auto. Anche in questo caso, complice l'ora tarda nel quale si è registrato il crollo, non passava nessuno lungo quella strada.