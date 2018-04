Violenza sessuale su minore: eseguito ordine di carcerazione Una 45enne è stato portata dai carabinieri nel carcere di Bellizzi. Dovrà scontare sei anni.

di AnFan

Eseguito dai carabinieri di Mirabella Eclano un ordine di carcerazione per un 45enne, che deve espiare una pena di sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata in concorso e detenzione abusiva di un fucile da caccia con matricola abrasa e relative munizioni. L'indagine che aveva portato l'uomo a processo era scaturita dalla segnalazione del padre della minore, vittima delle violenze.Gli abusi si sarebbero consumati in un paese dell'Alta Irpinia che non indicheremo per tutelare la ragazza, all'epoca dei fatti minorenne.