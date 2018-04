Monteforte, estorsione alla madre: a processo subito Citazione diretta a giudizio per il 30enne arrestato a fine gennaio dai carabinieri.

di Andrea Fantucchio

Giudizio immediato, il processo inizierà il 9 aprile, per il 30enne di Monteforte Irpino, C.C., arrestato a gennaio dai carabinieri per estorsione ai danni della madre. La Procura ha disposto la citazione diretta a giudizio per l'imputato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 30enne avrebbe più volte minacciato la donna per farsi consegnare del denaro: cifre che gli sarebbero servite per pagare la benzina o gli alcolici. Fino a quando al signora esasperata aveva chiamato il 112, denunciando tutto. Accuse rigettate dal diretto interessato che proverà a offrire la sua versione dei fatti, in aula, già a partire dal prossimo lunedì.