"Papà, spendi troppo in viagra", litigano e arriva la polizia Acceso litigio fra figli e padre, "reo" a loro dire di essersi invaghito della donna sbagliata.

di Andrea Fantucchio

“Papà, spendi troppi soldi in viagra e in regali per lei. Così non si può più andare avanti”, gli avrebbero detto più o meno così prima che si scatenasse un acceso litigio. Urla e insulti che hanno allertato anche i vicini che si sono spaventati. Così qualcuno ha pensato bene di chiamare il 113 prima che la situazione degenerasse. Una decisione che col senno di poi si è rivelata provvidenziale. I fatti sono avvenuti ad Avellino.

L'arrivo della polizia

Annunciate dalle sirene sono arrivate sul luogo dell’accaduto due pantere della polizia. Gli agenti della Volante, al comando del vicequestore Elio Iannuzzi, hanno trovato in casa i tre uomini intenti a litigare: si tratta di due fratelli 33enni e del padre 73enne. L’anziano, a causa della forte concitazione del momento, ha avuto un malore. La presenza della polizia non è passata inosservata: in zona si è presto radunato un capannello di curiosi.

Il 73enne è stato poi trasportato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dove è stato sottoposto ad alcuni esami per accertare le sue condizioni. Gli sono quindi state fatte delle flebo di sostanze minerali. Dopo altri controlli degli specialisti è stato dimesso nel tardo pomeriggio.

Sequestrati due fucili dopo l'ispezione

I poliziotti hanno trovato in casa dell'uomo due fucili regolarmente detenuti. Le armi sono comunque state sequestrate a scopo precauzionale. Stando a una prima ricostruzione, alla base del litigio ci sarebbe la relazione fra il 73enne e un giovane romena. Liaison mai accettata dai due figli. Quello di questa mattina è solo l'ennesimo litigio. Per i due 33enni, infatti, l’uomo si sarebbe invaghito a tal punto della donna da trascurare anche i suoi doveri di genitore. La sua pensione, infatti, rappresenta la principale fonte di reddito della famiglia.